Automobilka Škoda Auto chce v příštích letech snížit počet pracovníků o 15 procent. Podle německého týdeníku Automobilwoche to řekl předseda představenstva podniku Klaus Zellmer. Firma aktuálně v Česku zaměstnává zhruba 37.000 lidí. Snížení počtu pracovníků v nepřímé oblasti do roku 2028 je součástí programu Next Level Efficiency+, který byl představen loni, uvedl na dotaz ČTK vedoucí komunikace Škoda Auto Tomáš Kotera. Zdůraznil, že se program netýká přímých zaměstnanců ve výrobě.

Úspěch značky Škoda je založen na rozsáhlé modelové nabídce a na relativně nízkých fixních nákladech, uvedl Zellmer podle týdeníku. Aby se je dařilo držet nízko i nadále, chystá se firma snižovat stavy mezi nepřímými zaměstnanci. Nechce ale propouštět, využije přirozené fluktuace, dodal. Kromě kmenových využívá automobilka také agenturní zaměstnance.

"Společnost Škoda Auto již mnoho let průběžně řídí počet zaměstnanců, aby si udržela potřebnou konkurenceschopnost našich závodů v České republice. Součástí toho je i program, který jsme v loňském roce komunikovali, a to snížení počtu nepřímých zaměstnanců o 15 procent do roku 2028 s využitím přirozené demografické fluktuace. Tento program se netýká přímých zaměstnanců ve výrobě," uvedl na dotaz ČTK Kotera. Společnost a Odbory KOVO podle něj zároveň činí veškeré kroky k zajištění zaměstnanosti.

Škoda podle Zellmera také uvažuje, že uvede na trh plně elektrickou verzi svého kompaktního hatchbacku Octavia. Ta by doplnila řadu bateriových elektromobilů (BEV) o kompaktní SUV Enyaq a Enyaq Coupe a o menší kompaktní crossover Elroq.

Podle Zellmera by další BEV "Škodě prospěl". Nový elektromobil by mohl být variantou bestselleru Škody, modelu Octavia, který by získal také plug-in hybridní verzi, řekl podle Automobilwoche.

Elektromobily zatím ale podle Zellmera nejsou zdaleka tak ziskové jako spalovací modely. Přestože je cena nového modelu Elroq na stejné úrovni jako u srovnatelného modelu Karoq, generuje výrazně nižší marže. Kdyby Škoda musela v druhé polovině roku snížit ceny, dostala by se návratnost pod ještě větší tlak, uvádí web Automobilwoche.