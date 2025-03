Chemická společnost Draslovka bude v kolínském závodě vyrábět sloučeninu na bázi takzvané pruské modři potřebnou pro sodík-iontové baterie americké společnosti Natron Energy. V první etapě půjde o investici za zhruba jednu miliardu korun. V areálu závodu začne zřejmě v létě výstavba referenční výrobní linky, s komerční výrobou by se mělo začít v roce 2027. Novinářům to ve čtvrtek při představení investice v kolínském závodě řekl generální ředitel Draslovky Pavel Brůžek.

„Věříme, že Draslovka se stane velkým hráčem v oblasti dodavatelského řetězce do tohoto nového typu baterií a Česká republika je jedním z prvních západních států, které do této technologie vstoupily,“ řekl Brůžek. Partnerství se společností Natron Energy je podle něj krokem v transformaci Draslovky z tradiční chemie do udržitelné energetiky.

Sodíkové baterie jsou podle Brůžka nejen konkurencí lithium-iontových baterií, jsou zároveň díky zcela odlišné technologii dostupnější a bezpečnější. „Baterie z těchto materiálů se umí čtyřikrát rychleji nabít, čtyřikrát rychleji vybít, má násobně vyšší životnost než lithiové baterie a zároveň je velmi bezpečná z hlediska tepelné stability,“ řekl Brůžek.

Výrobu chce společnost spustit v nové hale, jejíž výstavbě má ustoupit nevyužívaný komín. "Projekt je celý připraven, s fyzickou investicí bychom chtěli začít někdy v létě a zahájit plnou komerční výrobu hned začátkem roku 2027," řekl Brůžek. Předpokládaná kapacita je 5200 tun aktivního materiálu ročně, začínat se bude na 2000 tunách ročně.

Investice by měla přinést 35 pracovních míst, společnost už má k zahájení projektu potřebná povolení. Nová linka bude od roku 2026 dodávat materiály, díky kterým Natron zdvojnásobí objem výroby baterií. Výrobní zařízení v Kolíně bude sloužit jako modelové pro další rozšíření výrobních kapacit Draslovky v USA.

Sodík-iontové baterie jsou vhodné pro krátkodobé ukládání energie, například v datových centrech. Suroviny pro jejich výrobu jsou ve srovnání s lithium-iontovými bateriemi dostupnější, levnější a bezpečnější. Společnost Natron Energy je předním americkým výrobcem sodík-iontových baterií založených na patentované technologii elektrod na bázi pruské modři. Jsou vhodné pro širokou škálu průmyslových energetických aplikací, například záložní napájecí systémy AI datových center, rychlonabíjecí baterie elektromobilů nebo hybridní systémy.

Draslovka je největším světovým výrobcem kyanidu sodného, chemické látky nezbytné pro těžbu zlata. Má patentovanou technologii glycinového loužení při těžbě zlata, která snižuje náklady těžby i ekologickou zátěž. Vyrábí i další specializované chemikálie a činidla a poskytuje služby v oblasti aplikace chemikálií v těžebním průmyslu a v ochraně proti škůdcům.

Kolínská továrna se soustředí zejména na výrobu kyanovodíku a produktů z něj, které se používají převážně v zemědělství a průmyslu. Podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin utržila společnost Lučební závody Draslovka a.s. Kolín za prodej vlastních výrobků a služeb za rok 2023 téměř 1,8 miliardy korun a zaměstnávala 280 lidí.