Americká vláda jedná se čtyřmi různými skupinami, které by mohly ve Spojených státech převzít americké aktivity sociální sítě TikTok vlastněné čínskou firmou ByteDance. Novinářům to na palubě prezidentského speciálu Air Force One řekl prezident Donald Trump s tím, že všechny zvažované varianty jsou podle něj dobré.

„Mohla by,“ řekl Trump na otázku, zda se v nejbližší době chystá dohoda o prodeji TikToku. „Jednáme se čtyřmi různými skupinami a hodně lidí to chce. Všechny čtyři jsou dobré,“ dodal.

Zájem podle agentury Reuters projevil například bývalý majitel baseballového týmu Los Angeles Dodgers Frank McCourt. Agentura Bloomberg před několika týdny uvedla, že čínští představitelé jednají o možnosti prodat aktivity sítě TikTok v USA Trumpovu spojenci Elonu Muskovi.

Provozovatelem sociální sítě pro sdílení krátkých videí TikTok je čínská společnost ByteDance. Trump krátce po nástupu do úřadu na 75 dní pozastavil uplatňování zákona o zákazu TikToku na území USA v případě, že čínský vlastník většinový podíl neprodá zájemci schválenému vládou. Nařízený prodej je výsledkem obav amerických úřadů, že TikTok představuje hrozbu pro národní bezpečnost.

Pokud ByteDance podíl neprodá nebo kupce vláda neschválí, zákaz opět vejde v platnost. Trump se také vyjádřil, že by si dovedl představit, že by poloviční podíl ve firmě získala přímo americká vláda. Podle serveru Punchbowl News prezident pověřil dohledem nad případným prodejem amerických aktivit TikToku viceprezidenta J. D. Vance a poradce pro národní bezpečnost Michaela Waltze.

TikTok uvádí, že má v USA více než 170 milionů uživatelů. Rychle rostoucí americká divize by podle analytiků mohla mít hodnotu až 50 miliard dolarů (1,1 bilionu Kč). Zákon ukládá poskytovatelům internetu a obchodům s aplikacemi jako Google Play a App Store, aby blokovali stahování a aktualizace této aplikace. Podle společnosti navíc aplikace v USA závisí na místní infrastruktuře, jejíž činnost zákon rovněž problematizuje.