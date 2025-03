Ruská ekonomika navzdory tvrdým sankcím , mezinárodní izolaci, odchodu elit i astronomickým výdajům na válku roste. Vzhledem k okolnostem ceny dramaticky nerostou a spotřebitelský trh se stabilizoval – i díky dovozům z Číny a „paralelnímu“ importu přes třetí země, který obchází sankce. Režim Vladimira Putina nemá potřebu ospravedlňovat svou existenci před nikým. Vojenská invaze na Ukrajinu mu umožnila definitivně umlčet opozici a upevnit moc. V myslích mnoha Evropanů přitom neustále přetrvává mýtus o „široké ruské duši“. A to i přesto, že Rusko není země jednolitého národa, ale spletí desítek národností a kultur.

Slavista z univerzity v Curychu a autor řady publikací Tomáš Glanc tvrdí, že pod pojmem „ruská duše“ si lze představit nekonečně variabilní, libovolně interpretovatelnou projekční plochu, kam si každý může dosadit, co chce a co odpovídá jeho zkušenostem, přáním a předsudkům. „Pro někoho to budou vrcholy světové kultury, vytvořené autorkami a autory z Ruska, pro jiného představují ruskou duši zrůdy naprogramované ruskou armádou, dopouštějící se zvěrstev v Buče. Ve skutečnosti ruská duše neexistuje. Je to stejná fikce jako třeba slovanská povaha nebo typický Žid,“ říká Glanc, který na konci února v Knihovně Václava Havla v Praze pokřtil svůj knižní rozhovor Ruská duše neexistuje.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak se mýty o ruské duši odrážejí v reálném politickém a kulturním životě.

Zda se změnila společnost a životní úroveň obyvatel Ruska v důsledku války.

Jestli měly sankce nějaký vliv na ruskou ekonomiku a oligarchy.

Jaký vliv má válka na kulturní instituce v Rusku.