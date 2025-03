Když se hráč amerického fotbalu Russell Okung v roce 2020 rozhodl, že chce od klubu Carolina Panthers polovinu svého třináctimilionového platu dostávat v bitcoinech, vedení soutěže NFL i finanční poradci se jej od toho snažili odradit. I jeho matka Dorothy byla znepokojena. Jenže syn byl pevně rozhodnut. Nebyla to jednoduchá cesta. Musel najít kreativní způsob, jak obejít ustanovení kolektivní smlouvy. Nakonec se mu to podařilo díky bitcoinové investiční platformě Zap, přes kterou bylo 6,5 milionu dolarů převedeno na bitcoiny. Z dnešního pohledu se ukazuje, že jeho odvážné rozhodnutí se vyplatilo. Přestože bitcoin v posledních týdnech zaznamenal prudký pokles, má 240 bitcoinů, které Okung nakoupil, nyní hodnotu přibližně 19,89 milionu dolarů. Jde tedy o více než dvojnásobné zhodnocení.

Okung inspiroval další hráče NFL i sportovce z jiných odvětví, aby začali uvažovat o kryptoměnách jako o alternativní formě výplaty. A trend se rozjel i mimo sport. V roce 2022 se starosta New Yorku Eric Adams dostal na titulní stránky novin, když požádal, aby jeho první výplata byla převedena do kryptoměny. Dnes tato možnost získává na popularitě. Některé firmy, například japonská GMO Internet Group, už umožňují zaměstnancům přijímat část výplaty v digitálních měnách. Podle průzkumu společnosti SoFi z března 2022 by až 36 procent respondentů chtělo část mzdy dostávat takto.

