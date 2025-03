Německá softwarová společnost SAP se stala největší evropskou firmou podle tržní kapitalizace, dosud jí byl dánský výrobce léků Novo Nordisk. Uvedla to dnes agentura Reuters. Akcie SAP kolem 13:00 SEČ vykazovaly růst o více než jedno procento, tržní kapitalizace firmy tak činila 312,7 miliardy eur (7,8 bilionu Kč). Akcie Novo Nordisku naopak více než dvě procenta ztrácely a tržní kapitalizace činila 2,05 bilionu dánských korun (6,9 bilionu Kč).

SAP je největším výrobcem softwaru v Evropě. Poskytuje podnikový aplikační software používaný firmami pro finance, prodej, dodavatelský řetězec a další funkce. Akcie firmy v posledních letech prudce vzrostly. Částečně díky optimismu, že cloudové podnikání firmy bude těžit z investic do generativní umělé inteligence (AI). Analytici podle agentury Bloomberg odhadují, že SAP v letošním roce zvýší tržby o 12 procent, což by byl nejvyšší růst za posledních deset let. Společnost je také izolována od ekonomických problémů Evropy díky svému významnému zastoupení ve Spojených státech, které jsou jejím největším trhem.

Akcie SAP od začátku letošního roku stouply zhruba o sedm procent. Zaostávají tak za výkonem širšího evropského indexu STOXX 600, který vykazuje růst o 8,3 procenta. Od konce roku 2022 však akcie SAP stouply o 160 procent, čímž značně překonaly výkon indexu STOXX Europe 600, který posílil zhruba o 28 procent. Loni akcie SAP vzrostly o 40 procent.

Naopak výkon akcií dánské firmy Novo Nordisk je v posledních měsících slabší a zaostává za výkonem celého trhu. Investory zklamaly údaje ze zkoušek jejího experimentálního léku na obezitu nové generace Cagrisema. Od začátku letošního roku akcie Novo Nordisku klesly o 18 procent a za poslední rok téměř o 42 procent.

Společnost Novo Nordisk se stala největší evropskou firmou v září 2023. Z pozice jedničky sesadila francouzského prodejce luxusního zboží LVMH. Ten se vrátil na první místo letos v lednu, avšak pouze na krátkou dobu, protože akcie firmy znovu oslabily v rámci širšího poklesu akcií firem ze sektoru s luxusním zbožím.