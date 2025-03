České dráhy se poprvé v novodobé historii ani nepřihlásily do tendru na dotovanou vlakovou linku. Bezprecedentní situace přichází v době, kdy ztrácejí pozici na trhu. Zároveň se dostávají do sporů se samosprávami kvůli podmínkám, které po dopravcích chtějí.

Když v pátek dopoledne uplynula lhůta pro podání nabídek do výběrového řízení Plzeňského kraje, který poptává dopravce na linku P3 z Plzně do Českých Budějovic, přesně minutu poté ČD rozeslaly novinářům zprávu, která některé mohla překvapit: České dráhy nabídku vůbec nepodaly. Přitom jde o tendr za 3,2 miliardy, rozložený do deseti let.

