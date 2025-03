Těžební společnost OKD ukončí těžbu uhlí v dole ČSM s rezervou více než osm miliard korun na účtech. Peníze pokryjí likvidaci dolu, sanaci, odstupné pro zaměstnance i budoucí podnikání OKD. Po pondělním setkání s firmou to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Prostřednictvím společnosti Prisko vlastní OKD stát. Podle premiéra bude přechod na nové období bezproblémový. Vytěžení posledních porubů provede OKD v prvním čtvrtletí 2026.

„Značka OKD nezaniká – její další plány zahrnují mimo jiné vybudování průmyslového areálu a vysoce kapacitního datacentra, které přinesou regionu nové investice a perspektivu,“ uvedl předseda vlády.

V letech 2022 až 2024, kdy měl být provoz Dolu ČSM zastaven, vytěžila společnost OKD 3,5 milionu tun uhlí. Čistý zisk za toto období přesáhl devět miliard korun. Státu odvedla firma dividendu 3,8 miliardy korun, uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Za toto období dosáhla OKD výborných výsledků hospodaření, díky čemuž má nyní dostatek financí pro technickou likvidaci Dolu ČSM, odstupné zaměstnancům, likvidaci důlních škod a pokrytí sanačně-rekultivačních nákladů i následnou pohornickou činnost. Stát za nás nebude muset platit nic,“ dodal generální ředitel OKD Roman Sikora.

Podle ministra Stanjury bylo prodloužení těžby do letošního roku důležité pro řešení energetické krize a zabezpečení plynulých dodávek elektrické energie a tepla. „Mělo tak jednoznačně pozitivní vliv pro odběratele, zaměstnance a stát jako vlastníka,“ podotkl Stanjura.

V OKD nyní pracuje přibližně 3300 lidí. Na sociální program pro zaměstnance má firma připraveno 1,3 miliardy korun. Pracovníkům, s kterými ukončí pracovní poměr z organizačních důvodů, vyplatí odstupné ve výši až jedenáctinásobku průměrné měsíční mzdy.

Pro technickou likvidaci Dolu ČSM bude OKD potřebovat 600 zaměstnanců, kteří budou schopni udělat potřebné útlumové práce. Potrvá přibližně tři roky. OKD na likvidaci dolu vynaloží 3,3 miliardy korun.

Sikora řekl, že v následném období by firma chtěla zaměřit své úsilí jednak na příležitosti, které zná a kterým rozumí, například pokračovat v míchání uhelných směsí. „Máme k tomu zařízení, máme k tomu lidi, dokážeme, a už jsme si to i vyzkoušeli, nakoupit uhlí na světovém trhu a to uhlí posléze přeměnit na produkt, který by zákazníci potřebovali, jednak pro elektrárny, jednak pro teplárny,“ řekl ředitel.

Kromě toho bude OKD jímat a využívat důlní plyn, který se bude vyvíjet ještě 15 až 20 let po ukončení těžby. „Plyn hodláme spalovat v kogenerační jednotce, čímž chceme přispět do sítě elektrickou energií a současně využít teplo nebo chlad na chlazení datacentra, což je náš třetí velký projekt,“ řekl Sikora. Datacentrum má vzniknout v lokalitě ČSM Sever.

OKD chce podnikat i s pozemky. „Jsme majiteli asi 830 hektarů pozemků a některé z nich jsou vhodné k výstavbě hal. Jsou určeny tedy k výstavbě hal pro lehký průmysl, skladování a logistiku a právě v tomto oboru bychom rádi podnikali tak, že postavíme výrobní halu na míru klientovi a posléze budeme tuto halu dlouhodobě pronajímat tak, abychom pohornickému OKD zabezpečili příliv peněz do budoucna,“ řekl Sikora.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech ale firma těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Těží už jen v Dole ČSM s lokalitami Sever a Jih.