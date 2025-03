Vláda očekává uzavření finálních smluv ke stavbě nových jaderných bloků v Dukovanech v řádu několika příštích týdnů. Novinářům to v pondělí řekl premiér Petr Fiala (ODS). Dohody jsou podle kabinetu téměř hotové, už při jejich podpisu by měl být garantovaný přibližně třicetiprocentní podíl účasti na projektu pro dodavatele z Česka. Vláda následně představí model financování nových reaktorů.

Nové jaderné bloky v Dukovanech má postavit korejská společnost KHNP, která loni uspěla v českém jaderném tendru. Vláda její nabídku upřednostnila před EDF a Westinghousem. Skupina ČEZ, která má tendr na starosti, nyní s KHNP jedná o konečných smlouvách k projektu. Podle původních plánů měly být uzavřeny do konce března. ČEZ však nedávno připustil, že se jejich podpis opozdí.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) jsou nyní finální smlouvy k Dukovanům těsně před konečnou verzí. Upozornil na to, že hlavní smlouva ke stavbě má několik stovek stran a přílohy o technických specifikacích dalších několik tisíc stran.

Jednou z hlavních otázek, kvůli kterým se podpis dohod oproti původnímu plánu zpozdí, je míra zapojení českých firem do celého projektu. Korejská společnost v tendru přislíbila až šedesátiprocentní podíl českých dodavatelů. Stejné číslo zástupci firmy zopakovali i nedávno. Upozornili však na to, že jej dosáhnou až po dostavbě obou reaktorů, tedy po roce 2038.

Zástupci českých firem v minulých měsících ovšem opakovaně uvedli, že dříve proklamované zapojení českého průmyslu je ohroženo, protože dosud neexistují žádné závazné dohody dodavatelů s Korejci. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) následně avizoval, že česká vláda bude po korejské společnosti ještě před uzavřením finální smlouvy k projektu žádat garanci alespoň třicetiprocentního podílu českých firem na stavbě. Celkově pak podle něj platí požadavek na zapojení českého průmyslu v 60 procentech projektu. Stanjura dnes potvrdil, že zajištěný podíl účasti českých firem by se před podpisem smluv měl blížit 30 procentům.

Vláda zároveň po podpisu dohod s KHNP plánuje představit model financování nových reaktorů. Podle Stanjury ho dosud nechtěla zveřejnit, aby ČEZ při jednáních s Korejci neztratil potenciální výhodu.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou v historii. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 400 miliard korun. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. V příštích třech až pěti letech by ovšem ČEZ měl podle rozhodnutí vlády s Korejci jednat také o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.