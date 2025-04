„Zákazníci, pro které je kvalita a úroveň bydlení na předním místě, investují do vybavení na terasu přinejmenším stejně jako doma. Sebekrásnější zahrada nebo terasa nebude nikdy dokonalá bez zajímavého nábytku a doplňků. To je, jako kdyby si někdo postavil dům podle návrhu architekta a pak si vzal nábytek po rodičích, na stěny si nepověsil žádný obraz,“ říká Jana Kadlečková.

Zaznamenala jste v posledních letech nějaký zásadní posun v tom, jak Češi přemýšlejí o venkovním prostoru?

Ano, velký. Terasa není už jen přívěsek domu. Čím dál více lidí vnímá venkovní část domu nebo bytu jako rozšíření obytného prostoru a přirozenou součást domova. Pobyt venku je také prvek zdravého životního stylu. Otevřené dispozice a prosklené fasády to jen podporují – dům dnes často plynule přechází přes terasu až do zahrady.

A co samotný nábytek – změnil se i jeho význam?

Jednoznačně. Není to jen funkční kus vybavení, ale prostředek sebevyjádření. Venkovní nábytek má dnes nejen dobře sloužit, ale taky skvěle vypadat, ozdobit dům, dotvořit zahradu. Měl by působit na všechny naše smysly. Když si prostor venku uděláte krásný a příjemný, ovlivní to vaši duševní pohodu. Židle z hobbymarketu takový úkol nezvládne.

Co tedy zákazníci od venkovního nábytku očekávají?

Především pohodlí. Roste například obliba extra velkých lehátek s vysokým polstrováním – i když jsou dražší. Zákazníci chtějí venku odpočívat nebo třeba i spát. Dalším požadavkem je minimální údržba. Nikdo nechce každý večer uklízet polštáře nebo se bát, že nábytek zničí déšť. Také se výrazně zvyšuje citlivost na design – lidé vnímají detaily, zajímá je i značka, její příběh.

Jana Kadlečková (43) Vystudovala média a komunikaci na Karlově univerzitě, několik let žila a pracovala v Londýně a ve Španělsku. Podnikání se věnuje od roku 2011, kdy spoluzaložila firmu spoint distribution, s.r.o., pod kterou spadá i obchod s venkovním nábytkem TEEK. Firma má největší showroom s designovým venkovním nábytkem v Česku i v rámci okolních zemí včetně Německa. Nachází se v Brandýse nad Labem a jeho prodejní plocha má přes 2500 m2. Vystaveny jsou v něm ikonické značky venkovního nábytku jako Tribu, Roda, Gloster nebo Royal Botania.

Jaké barvy jsou nyní trendy?

Těžké tmavé barvy ustupují. Černá nebo šedá se už nepoužívají jako dominantní schéma. Trendem jsou teplé neutrální tóny – krémová nebo například šedobéžová.

A co je skvělé – díky vysoce technickým, pokročilým materiálům si dnes můžete dovolit i světlé sedáky bez obav. Textilie jsou odolné, snadno se čistí, perou, neblednou. Máme ve venkovní části showroomu i takové kusy, které jsou venku třeba deset let a stále vypadají perfektně! Čím dál víc značek zaobluje tvary – nábytek působí přívětivěji a organicky.

A co materiály? Co je „in“ a co už naopak nefunguje?

Umělý ratan už netáhne. Nahradily ho materiály jako lanka, pásky nebo textilní výplety s přirozenou strukturou, měkké tkaniny. Každá dobrá značka dnes nabízí židle s výpletem, který připomíná hrubou tkaninu, ne plast. Dřevo je nadčasová klasika, kovové rámy jsou stále v módě, dobře se totiž kombinují s jinými materiály a měkkými prvky.

V showroomu TEEK se často zákazníci doptávají, co je z vystavené nabídky vhodné pro venkovní použití. Přitom je vše výhradně venkovní nábytek. Foto: TEEK

Jak značky přistupují k výrobě venkovního nábytku?

U těch skutečně kvalitních výrobců je vidět snaha o udržitelnost. Dávají stále větší důraz na kontrolu kvality, uvědomují si nutnost přidané hodnoty v designu. Neváhají zaplatit věhlasným designérům. Používají materiály, které dokonale imitují to, co najdete i v interiéru. V našem showroomu se často zákazníci doptávají, co je z vystavené nabídky vhodné pro venkovní použití. Přitom my nabízíme výhradně venkovní nábytek. Jen vypadá tak, že ho nejde rozlišit od interiérového. Ten náš má ale úplně jinou kvalitu materiálů. Top značky mají taky vlastní ucelenou nabídku včetně venkovních světel a doplňků. Mimochodem, například venkovní koberec je už dnes norma. Nesmí chybět na žádné terase. I na našich číslech vidíme, že prodeje zahradních koberců každým rokem rostou.

Máte pro čtenáře nějaký praktický tip, pokud chtějí začít s úpravou terasy?

Začněte doplňky – nový koberec, polštáře, lampy. Malá změna dokáže udělat velký rozdíl. A pokud hledáte inspiraci, doporučuji se podívat třeba na instagramové profily nebo webové stránky značek, často zveřejňují výsledky realizací pro své klienty ve spolupráci se světovými architekty. Nebo se prostě jít někam podívat osobně. Uvidíte, co všechno dnes venkovní prostor může být.

Článek vznikl ve spolupráci se společností TEEK.