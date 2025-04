Mezinárodní poskytovatel platebních a digitálních služeb pro kamionovou dopravu, společnost Eurowag, je na konci velkého investičního cyklu. Uvedl to zakladatel a šéf společnosti, miliardář Martin Vohánka. Jen za posledních šest let firma podle něj investovala do rozvoje svých produktů a nové platformy Eurowag.office zhruba 800 milionů eur. Velkou část z toho tvořily náklady na akvizice firem.

„Eurowag má za sebou další rok silného růstu a úspěšných investic do technologií. A to i přes náročné makroekonomické podmínky,“ komentoval před novináři Vohánka loňské výsledky firmy, která se od roku 2021 obchoduje na burze v Londýně a Praze.

Eurowag loni zvýšil provozní zisk EBITDA o 12 procent na 121,7 milionu eur, tedy zhruba tři miliardy korun. Čisté výnosy se zvýšily o 14 procent na 292,5 milionu eur, což je v přepočtu okolo 7,3 miliardy korun.

Čisté příjmy z platebních řešení vzrostly o 13,6 procenta na 166,9 milionu eur díky silnému růstu příjmů z mýtného a jedenáctiprocentnímu nárůstu aktivních kamionů využívajících platební řešení. Třeba palivových karet. Díky tomu firma snížila také své zadlužení – čistý dluh klesl na 275,5 milionu eur z 316,8 milionu eur v roce 2023. To představuje pokles z 2,9násobku EBITDA zisku na 2,3.

Eurowag v současnosti poskytuje služby zhruba pro 300 tisíc kamionů, cílem je až jeden milion vozidel. V současnosti se uskutečňuje migrace stávajících řešení pro správu vozového parku a navigace na novou platformu u skupiny zákazníků při testování v reálném provozu. Do konce roku by platformu mělo využívat 30 procent zákazníků a příští rok 80 procent.

„V letošním roce se zaměříme na migraci klíčových produktů na platformu Eurowag Office, přičemž prioritou bude mýtné, platby za energie a elektronická peněženka,“ doplnil Vohánka. Za další prioritu označil mimo jiné rozvoj nepřímého prodejního kanálu s partnery z oblasti výroby nákladních automobilů, vytvoření digitálního nástupního prostředí pro nové zákazníky a sjednávání obchodních podmínek s distribučními místy nákladních automobilů v celé Evropě.

Společnost Eurowag založil Váhanka už v roce 1995 pod názvem W.A.G. Tehdy její byznys spočíval výhradně na palivových kartách pro kamiony. Dnes umožňuje menším dopravním společnostem využívat jednotný platební systém pro pohonné hmoty a mýtné či vrácení daně z přidané hodnoty (DPH). Těmto dopravcům poskytuje i služby, které jim za využití dat z jejich telematických systémů naplánují nejefektivnější trasy.