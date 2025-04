Norský vládní penzijní fond, který patří k největším na světě a spravuje aktiva v hodnotě 1,8 bilionu dolarů (asi 41,47 bilionu českých korun), podléhá přísným směrnicím, do čeho nesmí vkládat peníze. Současný kabinet ​Jonase Ghar Størea ze Strany práce však nyní čelí tlaku konzervativní opozice i tamní centrální banky, aby tato pravidla přehodnotil a povolil financování výroby zbraní a vojenské techniky. Ozývají se i hlasy proti zvyklostem dalších velkých evropských fondů, jejichž principem je odpovědnost a udržitelnost. Ty ve své praxi postupují podle podobné etiky jako norský fond.

Ten byl založen v roce 1967, už přes 20 let nesmí nakupovat podíly ve společnostech vyrábějících kritické komponenty pro jaderné zbraně. Neinvestuje ani do firem, které se podílejí na výrobě kazetové munice, protipěchotních min a tabákových produktů. Nedrží tedy akcie společností, jako jsou evropský Airbus, americký Boeing, britská zbrojovka BAE Systems, americký výrobce letadel Lockheed Martin či francouzský Safran. Oproti době, kdy omezení vstoupilo v platnost, je však situace ve světě nyní jiná. „Musíme být otevření možnosti, že to, co je považováno za eticky přijatelné, se může změnit, protože svět čelí vojenskému zbrojení a rostoucímu napětí mezi zeměmi,“ uvedla pro agenturu Reuters guvernérka centrální banky Ida Wolden Bacheová. Právě centrální banka penzijní fond spravuje.

