Je to pár měsíců, co skupina PPF Renáty Kellnerové dokončila nákup vůbec největšího hotelu v Česku, kterým je Hilton Prague. Teď nejbohatší Češka dotáhla další miliardovou operaci, když získává pro změnu ten nejluxusnější tuzemský hotel Four...

4. 4. 2025 ▪ 5 min. čtení