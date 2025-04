Nevěřte na kouzelné léky a doplňky stravy, které vám prodlouží život. Jeho délku a kvalitu ovlivníte daleko spolehlivěji tím, jak často se budete hýbat, co budete jíst, jak kvalitní bude váš spánek a také vaše vztahy, říká zakladatel Institutu moderní výživy Miloslav Šindelář. V rozhovoru rozebírá nejen základní pilíře dlouhověkosti, ale i osvědčené způsoby, jak si život podstatně zkrátit.

Lidé se odjakživa chtějí dožít co nejvyššího věku, jaký je ale vlastně biologický limit lidského života?

Vycházíme‑li z historických záznamů, v nichž máme zdokumentovány případy supercentenariánů, kteří se dožili výjimečně vysokého věku, tak se ukazuje, že ten strop je někde kolem 120 let. Nejdéle žijícím člověkem byla Francouzka Jeanne Louise Calmentová, která zemřela v roce 1997 ve věku 122 let. Nikdo ji od té doby ještě nepřekonal, a to ani díky zdokonalující se lékařské vědě.

