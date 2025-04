Příštích šest měsíců bude v japonské Ósace patřit světové výstavě Expo. Prestižní přehlídka pro veřejnost oficiálně začala v neděli a nabízí expozice více než 150 zemí. Český pavilon je sám o sobě technologickým úspěchem. Jedná se o dřevostavbu, která má i nosné prvky ze dřeva.

Organizátoři světové výstavy Expo mají ambici na výstaviště umístěné na umělém ostrově přilákat přes 28 milionů návštěvníků. První statisíce dorazily už v neděli, v první den otevření pro veřejnost. A to i přes vydatný déšť. Příští půlrok do Ósaky zamíří také řada zástupců českého byznysu a průmyslu, kterým se tak mohou otevřít dveře nejen do samotného Japonska, ale i do celého regionu ASEAN, což je sdružení deseti zemí s více než 700 miliony obyvatel.