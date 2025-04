Německý automobilový koncern Volkswagen by mohl začít ve Spojených státech vyrábět některé vozy luxusní značky Audi, aby se vyhnul novým clům na dovoz aut do USA. V rozhovoru s německým listem Frankfurter Allgemeine Zeitung to řekl šéf koncernu Oliver Blume.

Koncern nyní podle Blumeho vede s americkou vládou „konstruktivní rozhovory“ o své strategii pro trh ve Spojených státech. Volkswagen má v USA továrnu ve státě Tennessee a staví další závod ve státě Jižní Karolína. Automobily značky Audi zatím v USA nevyrábí, píše agentura Bloomberg.

Spojené státy od 3. dubna vybírají 25procentní clo na dovoz automobilů a od 3. května ho chtějí účtovat také u dovozu automobilových dílů. Americký prezident Donald Trump tento týden naznačil, že by mohl automobilový průmysl od těchto cel dočasně osvobodit, aby dal výrobcům automobilů čas na úpravu dodavatelských řetězců.

Podle Trumpa mají cla zajistit přesun automobilové výroby do USA. Odborníci však upozorňují, že výstavba nových továren zabere roky, zatímco zvyšování cen v důsledku nových cel může spotřebitele v USA zasáhnout velmi rychle, napsala agentura DPA.

Koncern Volkswagen je největším evropským výrobcem osobních automobilů. Jeho součástí je rovněž Škoda Auto, která však na automobilovém trhu ve Spojených státech nepůsobí.