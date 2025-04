Jména Miroslav Kolman a Rudolf Ciesla jsme v HN před několika lety opakovaně zveřejnili. Byli to lichváři, kteří připravili o střechu nad hlavou několik lidí. V roce 2021 za to nastoupili do vězení, kam je soud odsoudil za podvodné půjčky. Advokátní...

Glosa