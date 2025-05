Když česká skupina Genesis Capital loni začínala s nabíráním peněz pro svůj další fond, stanovila si jako cílovou částku konzervativních 250 milionů eur, tedy asi 6,2 miliardy korun. Jenže to vypadá, že aktiva, s nimiž se největší tuzemská private equity nakonec pustí do investování, budou větší.

„Jako strop, takzvaný hard cap, máme 290 milionů eur. A ten nepřekročíme,“ řekl HN v rozhovoru Ondřej Vičar, řídící partner Genesis Capital. Už teď je podle něj jisté, že do fondu s názvem Genesis Private Equity Fund V půjde 12 až 14 institucionálních investorů, jejichž investice se budou pohybovat v pásmu 200 až 250 milionů eur.

Pro skupinu by úspěšný fundraising byl „dárek“ ke 25 letům existence. Další už dostala Genesis začátkem dubna v Londýně při vyhlašování cen Real Deals PE Awards. Jako jediná evropská private equity vyhrála hned ve dvou kategoriích: za výkonnost fondu v celoevropském měřítku i za transakci roku v regionu střední a východní Evropy, kterou Genesis dostala za svoji investici do prodejce elektroniky Datart.

V čem je tahle soutěž prestižní?

Jedná se o jakési evropské oborové Oscary. Je to ocenění na celoevropské úrovni, v konkurenci všech, včetně největších gigantů oboru. Navíc ve výkonnostně založených kategoriích. Vnímám to jako ocenění jedné etapy našeho snažení. Také jako drobné uznání středoevropského regionu na mapě private equity. Jako signál, že to jde.

