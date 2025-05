Dá se říct ne na otázku, zda chcete vyzkoušet nové reprosoustavy KEF? Teoreticky to možné je, ale prakticky by to byla škoda. Zvlášť, když britská firma dokázala srazit cenu oblíbených reprosoustav o třetinu, jen ke jménu přidala písmena LT, která...

13. 8. 2024 ▪ 7 min. čtení