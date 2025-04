Čistý zisk Monety Money Bank v prvním čtvrtletí stoupl meziročně o 14 procent na 1,5 miliardy korun a bilanční suma skupiny Moneta poprvé přesáhla 500 miliard korun. Její šéf Tomáš Spurný, který stojí v čele banky deset let, ve velkém rozhovoru komentuje další plány banky a nevzdává se záměru Monetu výrazně zvětšit. Včetně možného spojení s bankami ze skupin PPF a J&T, které jsou významnými akcionáři Monety.

„Kdybych si měl vsadit? Vsadil bych si, že pravděpodobnost konsolidace je vysoká. A jako první se samozřejmě nabízí varianta, že půjde o interní konsolidaci bank, které akcionáři Monety již vlastní,“ říká Tomáš Spurný. Záměr spojování před třemi lety ukončila PPF s odkazem na tehdy nepříznivé podmínky na trhu.

Letos je to deset let, kdy jste nastoupil do čela Monety. Co se za tu dobu podařilo a co ne?

Podařilo se nám více než ztrojnásobit bilanční sumu banky a na konci prvního kvartálu letoška jsme s ní překročili 500 miliard korun. Pro nás významná hranice. Udělali jsme také akvizici stavební spořitelny a banku jsme výrazně digitalizovali. Je to jiný bankovní dům než ten, který jsem před deseti lety přebíral. Kapitálové trhy nám dávají valuaci kolem 70 miliard korun, což je víc než dvojnásobek účetního kapitálu banky a na to jsem hrdý. Když to shrnu, stále mě to baví, motivují mě moji kolegové i výsledky.

