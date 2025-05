Neustálý příliv nových směrnic a nařízení z Bruselu zvyšuje firmám náklady. Peníze vynaložené na splnění všech byrokratických povinností pak chybějí jinde. Hospodářská komora proto připravila antibyrokratický zákon, který by mohl podnikatelům od části tohoto břemene ulevit. „Přicházíme s návrhem, který by neustávající příliv nové legislativy a s tím souvisejících regulací a byrokracie omezil,“ říká prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Kritika evropských regulací nejčastěji směřuje k tomu, že komplikují byznys a přinášejí firmám zbytečné administrativní náklady. Dají se tyto „škody“ vyčíslit?

Počítá se to velmi těžko. Udělali jsme vlastní odhady ve spolupráci s Centrem ekonomických a tržních analýz a dospěli jsme k závěru, že jde řádově o desítky miliard korun. Ty by se daly každý rok ušetřit odstraněním zbytečných regulací a byrokracie a investovat užitečněji – třeba do změn výrobního procesu, do energetické tranzice, digitalizace nebo automatizace.

