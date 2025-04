Jan Barta dosud zůstával stranou zájmu veřejnosti, jedno daňové přiznání to ale změnilo. Přinášíme pohled do života muže, který je prapravnukem Františka Křižíka, byznysově vyrostl na internetových doménách a online pojištění a má neobyčejný čich na investiční příležitosti na akciových trzích. Díky tomu je zároveň jedním z nejštědřejších filantropů u nás a plánuje, že by přiložil ruku k dílu i v politice.

Nesnáší označení miliardář. Obecně, ale zvlášť u sebe. „Co to o vás řekne? Byl bych radši, kdyby hlavní atribut byl třeba to, že má člověk dobré srdce,“ říká Jan Barta a tón hlasu napovídá, že ho „miliardář“ dokáže vytočit. Před pár dny mu bylo 40 a možná symbolicky právě v těchto týdnech se u něho miliardářské přízvisko začalo objevovat častěji. V byznysu je jako úspěšný investor a filantrop ze skupiny Pale Fire Capital známý už dlouho, širší veřejnost ho však objevuje až nyní – poté co vyšlo najevo, že za rok 2023 zaplatil coby fyzická osoba na daních 1,7 miliardy korun. Stal se tak desátým největším plátcem daně z příjmů u nás a státu na ní odvedl víc než Plzeňský Prazdroj, operátor O2, kyberbezpečnostní gigant Avast nebo banky UniCredit, Moneta a ČSOB. Kdo je muž, který se narodil v USA, vžila se pro něho přezdívka JB, tedy „Džej-bý“, a jeho byznysový záběr má tak široký rozptyl, že během posledních dvou dekád sahal od vlastnictví stovek tisíc internetových domén přes rychle rostoucí topoly a titulární partnerství fotbalové ligy až po obří investice do akcií největších energetických společností světa. HN přinášejí profil Jana Barty, kde se – chtě nechtě – bude slovo miliarda v různých podobách opakovat často. Zbývá vám ještě 95 % článku Co se dočtete dál Jaké byly nejlepší investice a největší propadáky, které Jan Barta udělal.

Co je jeho nejslabší stránka coby investora.

Proč zaplatil na daních tolik peněz, i když by nemusel.

Jak uvažuje o dobročinných projektech, které podporuje.

Proč má chuť pustit se do nové role v politice či státní správě.

