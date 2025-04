Říká se, že je to nejlepší start jakéhokoli prezidenta v historii. Všichni to říkají - prohlásil americký prezident Donald Trump během úterního projevu v Michiganu. Stalo se tak pouhý den poté, co nová data ukázala jeho klesající popularitu.

A jak Trump po sto dnech vládnutí ovlivňuje světovou ekonomiku? Jeho lednový návrat do Bílého domu roztočil nekompromisní celní ofenzivu, která mění podmínky globálního obchodu doslova ze dne na den. Co dnes platí, může zítra skončit. Co se minulý týden zrušilo, může už zítra opět tvrdě zasáhnout do hry. Přinášíme přehled prvních dopadů obchodní války mezi USA a Čínou.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co znamenají nové Trumpovy celní údery pro globální byznys.

Jak reagují firmy jako Huawei, Samsung nebo Tesla na vznikající bariéry.

Proč Čína potají uvolňuje cla a sestavuje výjimky pro americké zboží.

Kdo nejvíce těží z paniky – a proč zlaté fondy lámou rekordy.

Jaké automobilky získaly úlevy a proč nový systém dál vzbuzuje zmatek.