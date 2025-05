Členové představenstva společnosti Tesla zhruba před měsícem oslovili několik firem zaměřených na nábor vrcholových manažerů s cílem najít nástupce Elona Muska v pozici generálního ředitele Tesly. Napsal to deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na své zdroje. Členy představenstva prý k tomuto kroku přimělo Muskovo intenzivní zapojení do činnosti administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Musk minulý týden řekl, že výrazně omezí čas věnovaný Trumpově administrativě a bude více času trávit řízením Tesly.

Musk své rozhodnutí oznámil po zveřejnění výsledků hospodaření Tesly, které ukázaly, že automobilce v prvním čtvrtletí prudce klesl zisk. Muskovo působení ve skupině pro efektivitu státní správy (DOGE) vyvolalo negativní reakce jak části veřejnosti, tak mnohých investorů. Muskovy politické aktivity v USA a podpora krajně pravicových politiků v Evropě Teslu poškodily, píše agentura Reuters. Investoři pak Muskovi vyčítají, že kvůli politice nevěnuje dostatek času řízení firmy, které klesají prodeje.

Podle Reuters není jasné, zda Musk, který je taktéž členem osmičlenného představenstva, věděl o plánu najít jeho nástupce či zda jeho příslib věnovat se více řízení Tesly měl vliv na tyto plány. Tesla ani Musk se ke zprávě WSJ nevyjádřil.