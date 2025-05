Ukrajina má podle různých odhadů na svém území nevytěžené suroviny v hodnotě 15 bilionů dolarů. Využitím vzácných zemin, lithia, titanu nebo uranu se zabývá americko-ukrajinská smlouva podepsaná 30. dubna v sídle amerického ministerstva financí. Těžbu klíčových kovů, které jsou důležité pro zbrojní průmysl, letectví či výrobu špičkových technologií, bude zastřešovat společný fond pro rekonstrukci Ukrajiny. Dohodu musí ještě ve čtvrtek 8. května, v den, kdy se v Evropě slaví konec druhé světové války, ratifikovat ukrajinský parlament. Ani jedna strana nezískala to, co původně chtěla. HN vybraly body, které jsou v dohodě klíčové.

Připomeňme, že původní návrh, jenž na jaře unikl do médií, přírodní zdroje na Ukrajině fakticky podřizoval výlučně USA. Kyjev by z nich mohl mít zisky až poté, co by Spojeným státům zaplatil 100 miliard dolarů (2,2 biliony korun). A nezískal by za to vůbec nic.

