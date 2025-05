Věřitelé firmy Brašnářství Tlustý a spol. přihlásili u Městského soudu v Praze pohledávky zhruba za 35,1 milionu Kč. Vyplývá to z informací zveřejněných v pondělí v insolvenčním rejstříku. Insolvenční správkyně podle nich také připravuje trestní oznámení na společnost XXL Box, se kterou majitel Brašnářství Tlustý Ivan Petrův pokračuje v podnikání. Důvodem je mimo jiné zneužití domény a ochranné známky Brašnářství Tlustý. Insolvenční řízení s Brašnářstvím Tlustý soud zahájil letos v lednu.

Nezajištěné pohledávky činí přibližně 28,3 milionu korun, zajištěné pohledávky pak asi 4,8 milionu korun. Třeba Národní rozvojová banka přihlásila u soudu pohledávku ve výši 8,5 milionu korun, Komerční banka pohledávku za 8,1 milionu korun a UniCredit Bank za 4,4 milionu korun. Firma také dluží 2,7 milionu korun Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu za neuhrazené daňové povinnosti či spotřebitelům za již zaplacené, ale nedoručené objednávky zboží.

Další téměř dva miliony Kč tvoří pohledávky, u kterých věřitelé neodevzdali všechny požadované dokumenty. „Po jejich doplnění bude seznam aktualizován,“ uvedla insolvenční správkyně Gabriela Bergmannová Burzová. V těchto pohledávkách je i pohledávka ve výši 821 000 korun, kterou přihlásil majitel Brašnářství Tlustý Petrův. Přezkumné jednání se uskuteční ve čtvrtek 22. května.

Podle Bergmannové Burzové společnost XXL Box také zneužila know-how a goodwill – nehmotný majetek – Brašnářství Tlustý. „XXL Box provozuje e-shop a i facebookové stránky tak, že vyvolává dojem, jako by nikdy k žádné změně nedošlo, na webových stránkách tlustypraha.cz najdete vyjádření jako: ‚Již 12 let se společnými silami podílíme na výrobě originálních výrobků z prvotřídní kůže…‘. Ve věci tedy připravuji trestní oznámení,“ řekla. Do insolvenčního řízení v dubnu vstoupilo Městské státní zastupitelství v Praze.

Brašnářství Tlustý se od roku 2015 věnuje zakázkové výrobě kožených opasků, peněženek, kabelek, brašen a v posledních letech také bot. V insolvenčním návrhu firma uvedla, že její podnikání se slibně rozvíjelo do roku 2020. Po nástupu pandemie covidu-19 na jaře 2020 a vypuknutí války na Ukrajině v únoru 2022 ale zakázky brašnářství dramaticky klesly, napsalo. Zároveň mu ale vzrostly náklady na energie, marketing a externí služby.

Loni na začátku srpna firma informovala o tom, že jí hrozí insolvence, a prosila zákazníky, aby si objednali zboží. Druhý den majitel Petrův serveru Novinky.cz řekl, že firma nekrachuje. Oznámení podle něj bylo jen výzvou k tomu, aby lidé ve slabých měsících více nakupovali. Touto komunikací brašnářství směrem ke spotřebitelům se následně zabývala Česká obchodní inspekce, jelikož měla podezření na užití nekalé obchodní praktiky. Brašnářství zároveň odmítlo, že informace o hrozícím krachu byla marketingový tah.