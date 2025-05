Desítky let to bylo to nejlepší, co po českých i slovenských kolejích jezdilo, teď je konec. Federální lokomotivy „pro vysoké rychlosti“, které tahaly elitní rychlíky napříč Československem, zamířily do muzea.

Obě železnice už vsadily v dálkové dopravě na novou uniformní techniku minimálně za pět miliard, vzpomínky na řady 150 a 350 ale chtějí zachovat. A teď se dohodly i na málokdy vídané výměně.

