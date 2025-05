Desítky let to bylo to nejlepší, co po českých i slovenských kolejích jezdilo, teď je konec. Federální lokomotivy „pro vysoké rychlosti“, které tahaly elitní rychlíky napříč Československem, zamířily do muzea. Obě železnice už vsadily v...

7. 5. 2025 ▪ 3 min. čtení