Správa železnic v těchto dnech rozjíždí jeden z projektů, které byly dlouho u ledu – novou stanici na pražském letišti Václava Havla. Dopravní a energetický stavební úřad oznámil v úterý na svojí úřední desce, že zahajuje stavební řízení. Šestnáct let a čtyři měsíce po tom, co projekt získal ekologické povolení EIA. Teď přitom Správa železnic doufá, že práce začnou během dvou let.

V podstatě jde o kilometr dlouhou podzemní stanici, která vznikne pod prostorem parkovišť před terminály 1 a 2. S dvěma kolejemi a 225 metrů dlouhým ostrovním nástupištěm bude připomínat spíš stanici metra. Výstupy mají vést přímo k oběma terminálům.

Stanice bude nejdřív koncová, čtyřkilometrovou spojkou podél Pražského okruhu napojená na stanici Praha-Ruzyně. Časem se na jejím druhém konci počítá s prodloužením i směrem na Jeneček, aby sem mohly jezdit přímo i vlaky od Kladna.

Dokumentace potvrdila, že Správa železnic počítá s desetiminutovým intervalem mezi vlaky, osmdesátikilometrovou rychlostí ve stanici a elektrifikací střídavým systémem 25 kV.

Zahájením stavebního řízení zároveň začíná běžet účastníkům řízení lhůta na vyjádření a následné připomínky. Podle harmonogramu Správy železnic se má stavět od roku 2027.

Zároveň už stát hledá koncesionáře, který by trať postavil – má vzniknout v takzvaném režimu PPP. Postaví ji tedy soukromá firma, které to pak bude stát splácet.

Z celého projektu rychlodráhy na letiště a na Kladno jsou zatím nejdál krajní úseky – ten přes Kladno je v provozu a dokončuje se, v srpnu mají začít jezdit vlaky po nové trati přes pražské Výstaviště. Střední části, hlavně ta přes Prahu 6, ale váznou. Stát s tím má i majetkoprávní problémy.