Ušetřím daňovým poplatníkům dva biliony dolarů, sliboval loni Elon Musk na jednom z předvolebních republikánských mítinků. Výhrůžně při tom mával motorovou pilou, kterou dostal darem od proslulého „řezníka“ veřejného sektoru, argentinského libertariánského prezidenta Javiera Mileie. Příslib excentrického miliardáře, že ořeže tuk ze státního otesánka a díky byznysovému přístupu zefektivní americké veřejné finance, byl jedním z hlavních volebních taháků Donalda Trumpa.

Po volbách Musk a jeho Úřad pro vládní efektivitu (DOGE) couvl. Příslib, který by znamenal snížení rozpočtových federálních výdajů téměř o třetinu, byl prý nadsazený; nový závazek zněl na bilion. Po třech měsících podle tvrzení DOGE činí dosažené úspory 170 miliard dolarů. Podle analýz deníků Financial Times a New York Times či britské BBC je ale skutečnost s největší pravděpodobností ještě mnohem skromnější.

