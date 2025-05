Kudy vede pro Česko cesta do top ligy? Na to se pokusilo odpovědět největší setkání českého byznysu na summitu reVize Česka 2025, které pořádala Druhá ekonomická transformace a Hospodářské noviny ve Vindyšově továrně v Radotíně. Summitu se zúčastnilo přes 300 lidí. Řeč byla o aktuálních světových trendech a o tom, jak by se jim Česko mělo v měnícím se světě přizpůsobit, kudy vede cesta k úspěchu na Západě, nebo jak rozpohybovat kapitál v Česku.

Politiky zastupoval prezident Petr Pavel, ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček z ANO, byznysmenů bylo na akci řádově víc. Nechyběl mezi nimi spoluzakladatel Penta Investments Marek Dospiva, majitel Wikov Martin Wichterle, Tomáš Salomon z České spořitelny, bývalý CEO Avastu Ondřej Vlček, filantropka Ivana Tykač nebo podnikatelka Kateřina Kadlecová (USSPA). Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, kdo všechno na summit dorazil.