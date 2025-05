Japonsko dlouhé roky zvládá žít s enormním dluhem. V poměru k HDP jde o vůbec nejzadluženější stát světa. Dluhové krizi se mu daří vyhnout mimo jiné díky tomu, že věřiteli jsou tamní instituce, firmy a domácnosti. To je velký rozdíl oproti Řecku, které spadlo do dluhové krize v roce 2008. Dění na japonském dluhopisovém trhu v posledních dnech ale naznačuje, že ani domácí investoři nemusí japonské dluhopisy nakupovat donekonečna. Premiér Šigeru Išiba v pondělí dokonce podle Bloombergu prohlásil, že jeho země je na tom hůře než Řecko. Japonsko ale patří mezi největší ekonomiky na světě a jeho problémy by mohly spustit těžko předvídatelné domino.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč není o dluhopisy zájem.

Jaký vliv na to má centrální banka.

Jaké dopady to může mít na globální ekonomiku.