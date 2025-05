Součástí Kapitolu, kde zasedá americký Kongres, je malá modlitebna. Právě tam zamířil předseda Sněmovny reprezentantů, republikán Mike Johnson, při projednávání zákona, který Donald Trump označuje jako Big Beautiful Bill (velký a krásný zákon). Zneklidněný Johnson v kapli poklekl a modlil se. „Přál jsem si, aby kolegové dostali rozum,“ řekl novinářům poté, co zákon ve čtvrtek s odřenýma ušima prošel dolní komorou amerického Kongresu. Součástí tisícistránkového zákona je mimo jiné prodloužení daňových úlev z roku 2017 a škrty v sociálních programech. Podle odhadů expertů zákon výrazně zvýší zadlužení USA.

Republikáni v dolní komoře si libují, že dokázali – i s pomocí Johnsonových modliteb – nakonec zvítězit. Investoři, kteří jim pomáhají dluh financovat, se ale na rostoucí deficit dívají skepticky a požadují větší prémii za to, že Spojeným státům půjčí. Středeční aukce dvacetiletých státních dluhopisů ukázala, že si představují za současných podmínek výnos nad pět procent. Naposledy přitom byly výnosy nad touto hranicí v roce 2023, kdy ale americká centrální banka držela úrokové sazby nad pěti procenty, a předtím před finanční krizí v roce 2007. Pokud by výnosy státních dluhopisů pokračovaly v růstu, mohly by USA zažít něco nepěkného, podobného jako Velká Británie v roce 2022.

