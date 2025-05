Zakladatel a jediný akcionář investiční skupiny Creditas Pavel Hubáček se stahuje z čela společnosti. Založil rodinný holding Gemmei a do skupiny Creditas, jejíž součástí je například Banka Creditas, energetická společnost UCED, Creditas Real Estate nebo Grandhotel Pupp, vstupují jeho synové Tomáš a David. Každý v ní získává pětinový podíl. Creditas to v pondělí sdělila ČTK.

„Po třiceti letech v byznysu bych se rád věnoval i jiným věcem a dal větší prostor mladší generaci. Skupina Creditas pevně stojí na svých třech pilířích. Ve finančních službách jsme úspěšně integrovali do Banky Creditas Max banku, v roce 2025 se chceme rozšířit do eurozóny, v energetice jsme expandovali na Slovensko a do Polska. Development má před sebou velké projekty s vizí několika tisíc bytů,“ uvedl Pavel Hubáček.

David Hubáček (36) bude mít na starosti development a reality, Tomáš Hubáček (31) bankovní a finanční větev. Oba mají v těchto odvětvích zkušenosti. „S managementem klíčových společností ve skupině již několik let úzce spolupracuji . Věřím, že se společně zasadíme o růst a rozvoj skupiny Creditas nejen v rámci Česka, ale i Evropy,“ uvedl Tomáš Hubáček.

Creditas si za poslední dva roky připsala zisk téměř osm miliard korun, bilanční suma je kolem 200 miliard korun. V posledním roce skupina rozšířila své působení na Slovensko, Polsko a brzy by měla vstoupit na bankovní trh v Belgii, Nizozemsku a na Maltě. Skupina má téměř 2000 zaměstnanců a 300 tisíc klientů.

„Předání části vlastnické odpovědnosti v rámci rodiny zajišťuje kontinuitu pro naše klienty i obchodní partnery,“ uvedl David Hubáček. Ve skupině Creditas a rodinném holdingu Gemmei budou mít podíly i další členové rodiny. Hubáčkovi se tak stávají jednou z největších rodinných firem v Česku.