České dráhy ještě dají jednu šanci starým lokomotivám řady 151. Vypsaly tržní konzultace na jejich dovybavení zabezpečovačem ETCS a elektroinstalací pro napájení střídavým systémem. HN to zjistily ze systému veřejných zakázek.

Je to překvapivý krok: lokomotivy z konce 70. let v podstatě dojezdily letos v březnu. Pro dráhy už byly neperspektivní – kvůli chybějícímu ETCS nemohou na hlavní tratě na Moravu, dvě z nich dokonce vyčlenily na muzejní aktivity.

Teď ale ČD ještě jednou zváží budoucnost části flotily. Zřejmě jde o ceny nových strojů, které rostou – použitelná vozidla pro současné koridory už rekonstrukcí za čtvrtinu ceny nového stroje pořizuje RegioJet.

„V rámci naší dlouhodobé strategie zajištění maximální konkurenceschopnosti v oblasti dopravních výkonů zvažujeme všechny možnosti technického zhodnocení i u některých starších rychlých lokomotiv,“ řekl HN o zakázce náměstek generálního ředitele ČD Jiří Ješeta.

Slova „maximální konkurenceschopnost“ jsou zásadní. České dráhy totiž v posledních letech investovaly do zcela nových vozidel desítky miliard, které jim teď hodně zvedají odpisy. A to se promítá do ceny za kilometr, kterou účtují samosprávám a ministerstvu dopravy. Návrat k úspornějším řešením by mohl být cestou, v tendrech totiž obvykle jde právě o cenu. Teď dluží ČD kolem 70 miliard.

Znění výzvy k tržním konzultacím je takové, že by lokomotivy měly dostat především ETCS a elektrickou část pro jízdu pod střídavým napájením, které je v jižní polovině republiky a má se časem stát českým standardem.

RegioJet stojí to samé na modernějších lokomotivách ze začátku 90. let podle informací HN mezi 35 a 40 miliony korun. Nová lokomotiva, třeba Vectron od Siemensu, vyjde podle generálního ředitele ČD aktuálně asi na 140 milionů – při zhruba čtyřicetileté životnosti železniční techniky.

Když se odhlédne od různé údržbové náročnosti, rekonstrukce starších a přitom pořád dobrých lokomotiv by se tak zaplatila za zhruba deset let provozu. To stroje řady 151 klidně zvládnout mohou: v době výroby na konci 70. let to byla elitní lokomotiva pro těžké rychlíky z Prahy do Košic.

České dráhy jich 13 v nultých letech zrekonstruovaly na rychlost 160 kilometrů za hodinu a donedávna si jich pořád celkem považovaly. Až 11 strojů by mělo být stále kompletních, některé občas ještě vypomohou jako záložní. Zbylé stroje, které modernizací neprošly, už vesměs skončily.

Teď tedy přichází trochu překvapivá poslední šance. „Cílem je zjistit, zda a za jakých podmínek by bylo možné je efektivně modernizovat. Takto upravená vozidla by mohla v budoucnu vhodně doplnit naší flotilu. Každá lokomotiva má svou ekonomiku,“ řekl HN Ješeta.

Otázka je, jaká cena bude pro České dráhy únosná. Třeba za dovybavení mnohem novějších lokomotiv řady 380 ETCS si ve výběrovém řízení řekl dodavatel asi 44 milionů korun za kus. Tolik ČD nedaly a doteď se o dalším osudu lokomotiv rozhodují. Je možné, že právě tyhle dvě kdysi elitní lokomotivy si teď budou v souboji o další šanci přímo konkurovat. O obou typech chtějí ČD rozhodovat na konci června.