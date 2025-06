Investiční skupina Jet Investment brněnského miliardáře Igora Faita kupuje kontrolní podíl v polské společnosti Plastiwell International, která vyrábí plastové součástky pro automobilový průmysl, elektrotechniku a sportovní potřeby. Skupina o tom informovala v tiskové zprávě, hodnotu transakce nezveřejnila. Spojení podléhá povolení polského antimonopolního úřadu.

„Díky rozvoji nových materiálů a technologií pro výrobu i recyklaci se kovy stále častěji nahrazují plasty. Společnost Plastiwell, jakožto lídr v tomto oboru ve střední a východní Evropě, má skvělou příležitost tohoto trendu využít a získat nové segmenty na trhu,“ uvedl výkonný ředitel Jet Investment Poland Marek Chlopek.

Po dokončení akvizice bude mít Jet Investment ve firmě většinový podíl, zbylé akcie si ponechá současný generální ředitel společnosti Marcin Wysocki. Firma se stane součástí private equity fondu Jet 3, který má pro další investice ve střední Evropě k dispozici více než sto milionů eur, tedy asi 2,48 miliardy korun.

Plastiwell International sídlí v Myslenicích v jižním Polsku a v roce 2024 dosáhla tržeb asi sto milionů eur, tedy 2,48 miliardy korun, podstatná část tržeb pocházela z exportu. Firma zaměstnává více než tisíc lidí na třech výrobních linkách v Polsku.

Jet Investment se od vzniku v roce 1997 specializuje na vyhledávání investičních příležitostí do středně velkých společností výrobního průmyslu, které považuje za perspektivní. Spolupodílníky jsou Igor Fait, Lubor Turza, Libor Šparlinek a Marek Malík. Ve fondech kvalifikovaných investorů spravuje aktiva za 15 miliard korun. Prostřednictvím fondů Jet 2 a Jet 3 investuje do středně velkých středoevropských průmyslových společností se silným růstovým potenciálem. Realitní fond Jet Industrial Lease investuje do průmyslových nemovitostí.