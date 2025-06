Harrison Ford si mohl v posledním filmu o Indianu Jonesovi díky umělé inteligenci zahrát i své mladší já. V druhém díle Duny zase AI automaticky detekovala oči herců a měnila jejich barvu. A v oscarovém hitu Všechno, všude, najednou za tvůrce odmazávala objekty z pozadí mnoha scén. A byla při tom rychlejší a přesnější, než kdyby to dělali postaru, tedy ručně.

To jsou jen tři malé příklady z poslední doby, jak Hollywood a filmová branže obecně procházejí největší změnou za poslední dekádou - masivním nástupem generativní umělé inteligence, která mění efektivitu a ekonomiku speciálních efektů nejen v blockbusterech, ale napříč filmovou tvorbou.

Díky novým nástrojům jako Runway, Pika, Stable Diffusion či Sora dochází doslova k AI revoluci. „To, co předtím musel dělat velký tým lidí, dnes zvládne jeden člověk z laptopu. Otevírá to možnosti, které doteď nebyly možné,“ říká Pavel Kacerle, český tvůrce digitálních efektů pro filmy Thor 2, Captain America 2, Avengers 2, Jurský svět nebo Spider-Man. V Los Angeles řadu let pracoval pro velká americká filmová studia jako Marvel, Disney či Lucasfilm.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak AI mění tvorbu vizuálních efektů ve filmech.

Co to znamená pro pozice v trikařském odvětví.

Jaké hrozby spojené s manipulací s obrazem přináší generativní AI.

Jaký potenciál vidí Pavel Kacerle v AI pro svůj start-up?