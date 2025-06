Netrvalo to ani 45 minut a jeden z největších tuzemských obchodů s elektronikou skončil v likvidaci. Krajský soud v Brně během přezkumného řízení potvrdil nevyhnutelné – společnost Okay, která měla ještě loni třímiliardové tržby, je v konkurzu a její majetek se rozprodá, aby se zaplatila alespoň část rozsáhlých dluhů. Věřitelé přihlásili do insolvenčního řízení téměř 300 pohledávek o celkové výši přes 530 milionů korun.

Zbývá vám ještě 90 % článku