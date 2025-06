V současné době se dá investovat prakticky do všeho, co nese hodnotu, historii nebo emoci. Vedle nemovitostí, akcií či zlata se tak ve větší míře dostávají ke slovu i zcela neobvyklé formy zhodnocování majetku: sběratelské karty, hračky, meteority, whisky, luxusní kabelky nebo staré známky.

Jejich hlavní výhodou je, že často kombinují výnos i emoci. Lidé neinvestují jen do čísla na výpisu z účtu, ale do věcí, které znají a obdivují od dětství. A v době ekonomické nejistoty se čím dál víc investorů obrací právě k hmatatelným předmětům s dlouhodobou kulturní nebo sběratelskou hodnotou. V poslední době tak například roste obliba investic do stavebnic Lego. Podmínkou zhodnocení ovšem je, že set musí zůstat v neporušeném obalu. Kostičky tedy není možné poskládat.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč roste obliba neobvyklých investic.

Jakého zhodnocení lze dosáhnout dosáhnout u stavebnice Lega či kartiček Pokémonů.

Jaká je výhoda investic do známek.