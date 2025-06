Během letošního roku má do Česka vstoupit více než deset nových automobilových značek. A všechny jsou z Číny. Dlouhodobě u nás působí MG, v dubnu přišel největší čínský výrobce elektroaut BYD a nejnovějším přírůstkem je mladá automobilka Xpeng. Ta je v Evropě známá především díky tomu, že spolupracuje na vývoji aut s německým koncernem Volkswagen. Ten v automobilce drží i pětiprocentní minoritní podíl.

Automobilka vznikla v roce 2014, vyrábí pouze elektroauta a globálně jich prodává přes 30 tisíc měsíčně. Každé deváté sice udá na domácím trhu v Číně, to chce ale brzy změnit. Do deseti let má být poměr mezi Čínou a zbytkem světa vyrovnaný. Do Česka bude auta Xpengu dovážet firma Hedin Automotive, která prodává především vozy Mercedes, Kia nebo BMW.

Pro zajímavost, v Číně přezdívají Xpengu lovec Tesly. Brian Gu, místopředseda představenstva Xpengu, v rozhovoru s HN popisuje, jak se chce automobilka stát globální značkou, jakou je právě americká Tesla nebo Volkswagen, ale také to, v čem se od nich německý koncern učí.

