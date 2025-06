Diskontní řetězec Woolworth, luxusní butik s parfémy a kosmetikou Chanel Fragrance and Beauty nebo street food Koykan. Od ledna přišlo do Česka celkem 16 nových značek z oblasti maloobchodu či gastronomie a v druhé polovině letošního roku by měl příchod nováčků ještě zesílit. V roce 2024 vstoupilo na český trh rekordních 47 značek a za celý letošní rok by měl počet nově příchozích dosáhnout obdobného čísla. Uvedla to poradenská společnost Cushman & Wakefield.

