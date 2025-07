Když Češi dostanou otázku, co byla jejich nejlepší investice v životě, nejčastěji odpovědí: Nemovitost. Na první pohled je to logické, ale jako každá investice i tato má svoje háčky. Jak se jim vyhnout či kde jinde se poohlédnout, aby vaše peníze a investice stály za to?

V prvním pololetí letošního roku v Hospodářských novinách na toto téma vyšly desítky článků, analýz či rozhovorů, jež jsou plné užitečných rad a tipů. V právě začínajícím období dovolených jistě najdete trochu klidu si je připomenout. Tady je deset nejlepších z nich:

1. Zrušit penzijko a investovat na vlastní pěst?

Už asi hodně lidí, kteří mají peníze v penzijku, při pohledu na dosavadní výsledky napadlo, jestli ho raději nezrušit a neinvestovat si po vlastní ose. Opravdu se to vyplatí?

https://specialy.hn.cz/c1-67738460-zrusit-penzijko-a-investovat-si-na-vlastni-pest-vetsina-lidi-by-mela-udelat-jiny-krok-jinak-prijdou-o-penize

2. Život mi změnila jedna kniha, říká rentiérka s portfoliem nemovitostí

Než se Ivana Birtová pustila do realitních investic, byla také třeba učitelkou žijící od výplaty k výplatě. Dnes si s manželem kupuje investiční byty k Vánocům. Jak toho dosáhla?

Realitní investorka Ivana Birtová Foto: Matej Slávik

https://specialy.hn.cz/c1-67738410-ucila-a-zila-od-vyplaty-k-vyplate-dnes-je-rentierkou-s-portfoliem-nemovitosti-zivot-mi-zmenila-jedna-kniha-rika

3. Jak za rok nejlépe zhodnotit milion bez většího rizika

Hodnotu peněz inflace letos nepožírá, jako tomu bylo v letech 2022 nebo 2023. Přesto nemusí být nejlepší nápad nechávat si peníze na spořicích účtech. Kam s nimi?

https://archiv.hn.cz/c1-67746870-jak-za-rok-nejlepe-zhodnotit-milion-bez-vetsiho-rizika-tady-jsou-aktualne-nejlepsi-prilezitosti-na-trhu

4. Jsou byty opravdu takovým investičním hitem, jak si lidé myslí?

Letos je více než jindy důležité zachovat chladnou hlavu, držet se plánu, mít odolné portfolio, dodržovat několik základních principů a hlavně vždy odhrnout mlhu danou inflací. Nejhustší je přitom v případě nemovitostního trhu. V čem je háček?

https://specialy.hn.cz/c1-67738660-ceny-bytu-mohou-klidne-dvacet-let-klesat-sazet-na-rust-je-nejhorsi-duvod-proc-je-kupovat

5. Podíl pasivního investování je děsivý, celé to připomíná technologickou bublinu

Máloco dokáže na české investiční scéně rozpoutat tak turbulentní debatu, jako je srovnávání podílových nebo pasivních fondů či řešení užitečnosti finančních poradců. Mezi nejhlasitější debatéry patří Petr Borkovec, spoluzakladatel finanční skupiny Partners. Jak debatu vidí on?

Petr Borkovec, Partners Foto: Honza Mudra

https://archiv.hn.cz/c1-67616060-podil-pasivniho-investovani-je-desivy-cele-to-pripomina-technologickou-bublinu-rika-zakladatel-partners

6. Jak investovat, když je mi 50 let a víc

Padesátníci či starší lidé, kteří moc investicím nedávali nebo ani investovat pořádně nemohli kvůli omezeným možnostem, mohou nabýt dojmu, že vše prošvihli a nezbývá jim než se smířit s nízkou penzí. Proč je takové uvažování chybné?

https://archiv.hn.cz/c1-67585950-a-co-kdyz-uz-jsem-padesatnik-investovani-ma-smysl-muze-byt-dokonce-snazsi-nez-pro-mladsi

7. Kam nejlépe uložit peníze z protiinflačních dluhopisů

Více než 10 tisícům Čechů narostla v lednu jejich bankovní konta celkem o 7,8 miliardy korun. Stát jim předčasně vyplatil část jimi koupených dluhopisů, a to včetně vysokých výnosů. Co s nimi udělat?

https://archiv.hn.cz/c1-67575170-cechum-dorazily-na-ucty-miliardy-korun-z-protiinflacnich-dluhopisu-pripravili-jsme-prehled-kam-je-nejlepe-ulozit

8. Jak se poučit z trpkého osudu velkého realitního fondu

Kdo chce investovat konzervativně, má na poli investičních fondů v zásadě dvě možnosti. Zvolit dluhopisový, nebo nemovitostní fond. Druhá možnost je podle posledních dat velmi populární. I z konzervativní investice se ale může vyklubat průšvih za desítky procent. Jak?

Mezi prodané budovy fondu Nova Real Estate patřily i kanceláře v Praze včetně Smíchov Gate. Foto: Lukáš Bíba

https://archiv.hn.cz/c1-67581730-mela-to-byt-konzervativni-investice-vysledkem-je-obri-ztrata-jak-se-poucit-z-osudu-velkeho-realitniho-fondu

9. Transakční versus průběžný poplatek. Kterému je lepší se vyhnout?

Málokdo je tak bohatý, aby si mohl dovolit přehlížet poplatky, píše investor a vysokoškolský pedagog Lukáš Nádvorník. Dopad poplatků na investice je zásadní a také neintuitivní. Ve skutečnosti ale nejde o velkou vědu a stačí se nad poplatky zamyslet, propočítat různé scénáře, nastavit ten správný a následně je na celý život vystaráno. Jak na to?

https://archiv.hn.cz/c1-67571360-ma-smysl-investovat-se-statnimi-prispevky-a-jak-zatocit-s-poplatky-unikatni-analyza-vam-muze-usetrit-miliony

10. Kam uložit peníze, když nevím, kdy je budu potřebovat

Kam uložit peníze, které budu možná za měsíc, za rok, možná za dva potřebovat a zároveň chci, aby vydělaly. A nejlépe tak, aby výnos pokryl zdražování nemovitostí, protože částka je nejčastěji suma chystaná na koupi vlastního nebo investičního bydlení. Jaká se nabízejí řešení?

https://specialy.hn.cz/c1-67738360-kam-ulozit-koruny-nebo-eura-nakratko-kdyz-nevim-kdy-je-budu-potrebovat-treba-na-koupi-bytu