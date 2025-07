V sobotu odstartuje v Lille další ročník nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de France. Na startu jedné z největších a nejsledovanějších sportovních akcí světa bude i belgický tým Soudal Quick Step. Cyklistická stáj, v jejímž dresu v minulosti jezdil třeba i Čech Zdeněk Štybar, letos opět sází na dvojnásobného olympijského vítěze z Paříže Remca Evenepoela.

Právě on má pravděpodobně největší šanci prolomit kralování nejlepších cyklistů současnosti Tadeje Pogačara a Jonase Vingegaarda – v posledních pěti letech se z prvenství třikrát radoval slovinský cyklista a dvakrát jeho konkurent z Dánska. „Loni byl Remco na pódiu a náš cíl je, aby tam byl letos znovu. Ale to se snadněji řekne, než udělá, a je to stále třítýdenní výzva, kterou musíme přežít,“ říká šéf Soudal Quick Step Jurgen Foré.

Manažer, který má kromě cyklistiky zkušenosti i z poradenské společnosti Deloitte, letos v čele stáje s přezdívkou „Vlčí smečka“ nahradil dlouholetého šéfa Patricka Lefevera. Foré v rozhovoru pro HN například popisuje, jak složité je dnes uspět v konkurenci týmů s téměř dvojnásobnými rozpočty. „Rozdíl mezi skupinou nejbohatších týmů a zbytkem týmů z kategorie World Tour je docela velký a i v posledním roce se zvýšil,“ uvádí manažer s tím, že kvůli tomu roste tlak na růst platů cyklistů.

Například loňský vítěz Staré dámy, jak se francouzskému etapovému závodu přezdívá, Tadej Pogačar z týmu UAE Emirates si v roce 2024 vydělal v přepočtu 150 milionů korun, výdělek loni třetího Evenepoela byl v porovnání s nejlépe placeným cyklistou světa poloviční.

Cyklistiku v posledních letech pomohl zpopularizovat seriál Netflixu o zákulisí Tour. Foré vysvětluje, v čem je natáčení náročné třeba pro regeneraci jezdců nebo zda pomáhá ve shánění sponzorů. Šéf stáje, kterou stejně jako mediální dům Economia vydávající HN vlastní Zdeněk Bakala, zároveň odhaluje, jaké závodníky přiveze Soudal Quick Step v srpnu do Česka na Czech Tour.

O víkendu začíná Tour de France a jako je v posledních letech zvykem, Netflix pár dnů před startem zveřejnil třetí řadu seriálu Tour de France: Unchained o loňském ročníku závodu. Díky dokumentu získala cyklistika na popularitě, ale jak velkým narušením soukromí týmů je samotné natáčení?

