Zisk holdingu Agrofert, působícího v zemědělství, potravinářství či chemii, loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Důvodem byl prodej mediální skupiny Mafra, firmy Londa provozující rozhlasové stanice a pardubické chemičky Synthesia. Tržby stagnovaly na 212 miliardách korun. Holding to v pátek oznámil v tiskové zprávě. Majitelem Agrofertu je předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš.

Letos očekává Agrofert zlepšení výkonnosti, a to především v segmentu výroby hnojiv. Pro tento segment byl loňský rok obtížný hlavně kvůli vysoké ceně zemního plynu v Evropě a také kvůli značným dovozům dusíkatých produktů z regionů mimo EU, a to zejména z Ruska.

"Výraznější zlepšení očekáváme u skupiny LAT Nitrogen, u které by se měly výrazněji projevit pozitivní efekty z realizovaných synergických a úsporných opatření. Rovněž očekáváme zlepšení výkonnosti v segmentu speciální chemie," uvedl předseda představenstva Agrofertu Zbyněk Průša. V segmentu potravin očekává holding udržení podobné výkonnosti jako loni, v zemědělství pak mírné meziroční zlepšení.

Agrofert loni investoval v Česku 6,2 miliardy korun. Celkové investice ve všech zemích, kde působí, pak činily 15,2 miliardy korun. Do chemického průmyslu, obnovitelných zdrojů a paliv šlo 7,9 miliardy korun, do zemědělství 3,6 miliardy korun a do potravinářství 2,6 miliardy Kč.

Tento rok by měly být investice v podobné výši. Zaměřit se mají především na zefektivnění a ekologizaci výroby a také na úspory energií. "Mezi nejvýznamnější plánované akce patří zahájení projektu výroby bioplynu ve společnosti Ethanol Energy, pokračování výstavby nové linky na pečivo pro McDonald’s v Německu, výstavba nové porážky kuřat ve Vodňanech, zahájení výstavby nové toastové linky v Maďarsku, investice do systému terciální redukce ve společnosti Duslo a výstavba několika nových kravínů včetně dojíren v Česku a na Slovensku," uvedla firma.

Do holdingu Agrofert, který sdružuje zhruba 200 firem v Česku i v zahraničí, patří například chemičky Deza, Fatra, Lovochemie či Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík nebo Penam. Zaměstnává 29.000 lidí, z toho v ČR zhruba 18.000. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.