Dovést dítě ke kariéře úspěšného vrcholového sportovce je samo o sobě obtížné a z hlediska pravděpodobnosti unikátní. Ve všech případech ovšem platí, že klíčovou roli při budování kariéry dítěte hrají rodiče. A ti se při výchově dopouštějí mnoha chyb. Celou knihu o nich napsal sportovní psycholog Václav Petráš. „Pokřikování a kritika dostávají do hlavy mladého sportovce další a další myšlenky, které tam nemají co dělat. Potřebuje, aby hlava byla co nejčistší, aby dítě věřilo tomu, co jde dělat,“ komentuje jedno z očividných negativ vztahu. Základem úspěchu je podle něj komunikace a právě v ní rodiče chybují nejčastěji. Někdy mohou potomka od sportování odradit.

V jakém věku dítěte se na vás obvykle rodiče obracejí s žádostí o radu nebo pomoc a jaké mají důvody?

Občas se objeví třeba osmileté dítě, ale nejčastěji řeším skupinu zhruba od deseti do čtrnácti let. Tady už jsou zkušenosti rodičů s mladým sportovcem delší. Už poznají, že nejde jen o to, že se jednou něco nepovedlo, protože dítěti zrovna bylo třeba špatně od žaludku, ale že má dlouhodobější, systematičtější problémy, s kterými chtějí něco dělat.

