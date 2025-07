Uzbekistán je u nás známý především díky zápasníkovi Machmudu Muradovovi a s nadsázkou snad každému druhému řidiči Boltu v Praze. Postsovětská země, sevřená mezi ostatními -stány střední Asie, si však zaslouží více pozornosti: patří mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky planety a pod současným prezidentem dochází k zásadní modernizaci státu a podnikatelského prostředí. Dosud uzavřená a částečně izolovaná republika se otevírá světu, včetně lákání zahraničního kapitálu a překotného rozvoje IT a startupové scény.

Na začátku července k tomu silně přispěl i český kapitál – brněnský fond Purple Ventures vedl investiční kolo do tamního start-upu Tass Vision, celkem šlo o 1,5 milionu eur. Místní to vnímají jako zásadní milník, jelikož jde o historicky první investici evropského fondu do uzbeckého start-upu.

„Pro celý náš ekosystém to je velmi důležitá událost. Investice nám pomůže k dalšímu růstu a jeho zviditelnění ve světě. Věřím, že další budou následovat,“ říká Azamat Karamatov, šéf IT Park Ventures, což je venture kapitálová odnož státní organizace patřící pod ministerstvo digitálních technologií.

