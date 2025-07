Dobrý obchodník musí být zároveň taky tak trochu psycholog. Při jednání se zákazníky je potřeba vnímat nejen to, co protistrana říká, ale také jak se chová. Řeč těla může být často dokonce výmluvnější a prozradit o klientovi víc než slova.

Při osobních schůzkách to většina úspěšných obchodníků pozná. Horší je to ale s vyjednáváním přes videokonferenci, kdy řadu signálů jednoduše postřehnout nelze. Český start‑up Nonverbia vyvíjí nástroj, který čtení řeči těla zvládne díky umělé inteligenci i online. Jeho AI asistent umí analyzovat videa z jednání, postřehnout verbální a neverbální signály protistrany a upozornit na kritické chvíle, kdy je něco špatně. Nonverbia se s ním dostala do top 30 v soutěži Vodafone Nápad roku.

Co se dočtete dál Jak vznikl nápad využít umělou inteligenci pro čtení řeči těla při obchodních jednáních.

V čem je nástroj start-upu Nonverbia lepší než konkurenční software.

Kolik plánuje start-up vybrat peněz na další vývoj od investorů.