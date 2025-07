Američtí zákonodárci přijali první významný národní zákon o kryptoměnách. Návrh zákona zavádí regulační režim pro takzvané stablecoiny, tedy druh kryptoměny krytý určitým aktivem považovaným za spolehlivé, jako je například americký dolar. Očekává se, že prezident Donald Trump zákon známý jako Genius Act podepíše v pátek, napsal server zpravodajské televize BBC.

Zákon je významným milníkem pro kdysi okrajové odvětví, které už roky lobbuje v Kongresu za regulaci a v loňských volbách investovalo miliony dolarů na podporu kandidátů, včetně Donalda Trumpa. Návrh zákona ve čtvrtek schválila Sněmovna reprezentantů, Senát opatření schválil už v červnu.

Genius Act je jedním ze tří zákonů týkajících se kryptoměn, které usilují o schválení v Kongresu a které Trump podporuje.

Trump kdysi kryptoměny zesměšňoval a označoval je za podvod. Jeho názor se změnil, když získal podporu od tohoto odvětví a zapojil se do něj jako podnikatel.

Podporovatelé tohoto zákona tvrdí, že jeho cílem je poskytnout jasná pravidla pro toto rostoucí odvětví a zajistit, aby Spojené státy držely krok s vývojem platebních systémů. Kryptoměnové odvětví prosazuje taková opatření v naději, že by mohlo podnítit více lidí k používání digitální měny a přiblížit ji více hlavnímu proudu.

Krytí dolary 1:1

Zákon zahrnuje požadavek, aby stablecoiny byly kryty v poměru 1:1 americkými dolary nebo jinými aktivy s nízkým rizikem. Stablecoiny používají obchodníci k přesunu finančních prostředků mezi různými kryptoměnami. Používání stablecoinů považovaných za méně kolísavé v posledních letech rychle roste.

Kritici tvrdí, že zákon přinese do finančního systému nová rizika, protože legitimizuje stablecoiny, aniž by zavedl dostatečnou ochranu spotřebitelů. Mimo jiné to podle nich umožní technologickým firmám hlouběji se zapojit do činností připomínajících bankovnictví, aniž by podléhaly obdobnému dohledu. V případě krachu vydavatele stablecoinů by navíc zákazníci mohli uváznout ve složitém insolvenčnímu řízení.

Kritici se také snažili zmobilizovat opozici proti návrhu zákona tím, že argumentovali, že hlasování pro něj by znamenalo faktické schvalování Trumpových obchodních aktivit, včetně propagace vlastní kryptoměny jeho rodinou. Nicméně zákon získal významnou podporu i demokratů, návrh kromě většiny republikánů podpořila asi polovina demokratů.

„Někteří členové se možná domnívají, že přijetí tohoto návrhu zákona, i přes jeho nedostatky, je lepší než současný stav. Domníváme se, že je to zásadní nepochopení rizik spojených s těmito nástroji,“ napsala letos na jaře v dopise Kongresu koalice spotřebitelských a zájmových skupin. Varovala, že přijetí návrhu umožní šíření aktiv, která budou spotřebitelé mylně vnímat jako bezpečná.

Analytici očekávali, že Kongres schválí všechny tři návrhy zákonů na začátku tohoto týdne. Jejich přijetí ale zpozdily neočekávané komplikace. Další dva návrhy zákonů schválila Sněmovna reprezentantů, nyní směřují do Senátu, kde mají republikáni těsnou většinu. Tyto návrhy zákonů mají zabránit americké centrální bance (Fed) zavést digitální měnu a vytvořit regulační rámec pro jiné formy kryptoměn.

Investice z důchodových fondů

Nové zákony přicházejí v době, kdy Trump podle některých zdrojů připravuje prezidentský dekret, který by umožnil investovat peníze z důchodových fondů do soukromých aktiv, jako jsou kryptoměny, zlato nebo soukromý kapitál, tedy například firmy, s jejichž akciemi se neobchoduje na burze. Tato aktiva mohou být výnosnější, ale pojí se s nimi také vyšší rizika.

Analytik společnosti Pangaea Policy Terry Haines se domnívá, že další dva návrhy zákonů, které by měly na kryptoměnový sektor výraznější dopad, nemají šanci postoupit dál. Podle něj tak schválení pravidel pro stablecoiny představuje spíše výjimku než začátek širších změn.

„Tímhle končí vítězství krypta na delší dobu – a bylo to jediné,“ napsal Haines a dodal, že i tato relativně jednoduchá oblast zabrala čtyři až pět let a legislativní proces přitom jen těsně přežil sérii skandálů v odvětví. „Není to zrovna důvod k oslavám,“ dodal.