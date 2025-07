Na rodinné farmě Křížov se letos těšili na velmi dobrou úrodu. Po loňských mrazech se ekologickým pěstitelům konečně podařilo sklidit rekordní množství květu bezu černého. Chystali se rozšířit prodej svých výrobků o další velké odběratele, včetně zahraničních trhů. Pro rozvoj farmy, která je na Benešovsku poblíž hory Blaník, to měl být důležitý rok. Jenže několik dní po sklizni přišel šok – v sušeném květu laboratoř jednoho z odběratelů odhalila nepovolené množství pesticidů, a to v takovém množství, že by neprošly ani konvenční produkcí.

Konkrétně se ve vzorcích našly fungicidy, které se aplikují proti houbovým chorobám. Sama farma je ovšem nepoužívá, jako ekologicky hospodařící subjekt ani nemůže. Na květy bezu se zřejmě dostaly z postřiku na sousedním poli, kde konvenčně hospodaří zemědělské družstvo.

Svou letošní produkci musela farma okamžitě stáhnout z prodeje. Celou úrodu květů pravděpodobně čeká likvidace. Rodinná farma Renaty a Radka Vondrákových se během chvilky dostala do tíživé situace a řeší, jak teď vyjde s penězi. „Je po sklizni, v tuto dobu máme nejméně peněz, a teď nemáme z čeho si je vydělat,“ posteskává si majitelka Renata Vondráková.

Do případu se osobně vložil i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

