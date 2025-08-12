Jak si uchovat přehled o majetku v době, kdy velké hodnoty vlastníme v digitální podobě, tedy zejména jako akcie, kryptoměny, ale i smlouvy? Český start-up Eterny pro tyto účely staví nástroj, v němž propojuje každodenní správu majetku s dlouhodobým plánováním. Člověk díky němu nejenže ví, co má, ale zároveň mu pomůže připravit majetek na dědické řízení. „Náš systém umí obsah nejen uchovat, ale i číst. Je to trezor, který má mozek,“ říká zakladatelka Etrny Jitka Paterová.
Co se dočtete dál
- Kde bere Eterny oporu ve znalosti fintech.
- Komu je nový produkt určen.
- Jak se start-up může uplatnit na zahraničních trzích.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.